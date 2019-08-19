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Трамп - о переговорах США с правительством Афганистана и "Талибаном"

Трамп - о переговорах США с правительством Афганистана и "Талибаном"
07:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп считает, что переговоры США с правительством Афганистана и талибами идут "очень хорошо".

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями движения "Талибан" идут "очень хорошо".

"Мы смотрим на Афганистан. Мы говорим с Афганистаном, как с правительством, так и с талибами, ведем очень хорошие переговоры. Посмотрим, что получится", - сказал Трамп журналистам.

Он отметил, что США, действительно, сократили военное присутствие в Афганистане приблизительно до 13 тыс. человек.

"Мы будем снижать его немного больше, и мы решим, останемся ли мы дольше или нет (в Афганистане - ред.)", - сказал президент США.

Когда его спросили о причинах сохранения военного присутствия США в Афганистане, Трамп сравнил американское присутствие с "полицией".

"Мы были там в течение 19 лет. Мы как полиция (...) Я думаю, что очень важно, чтобы мы продолжали разведку там в любом случае, потому что это своего рода гнездо", - сказал он.

"Мы там по одной причине, мы не хотим, чтобы это была лаборатория. (...) Это не может быть лаборатория для террора", - добавил Трамп.

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Комментарии президента США последовали за тем, как на прошлой неделе он встретился с госсекретарем Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном, спецпредставителем США по Афганистану Залмай Халилзадом, главой ЦРУ Джиной Хаспел, главой Пентагона Марком Эспером, председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом для обсуждения соглашения по урегулированию афганского конфликта между США и талибами.

Представители США и движения "Талибан" периодически контактируют, чтобы попытаться согласовать условия прекращения боевых действий в Афганистане.

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США, Афганистан, Талибан, Дональд Трамп.
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