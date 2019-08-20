США испытали крылатую ракету, способную нести ядерный заряд (Видео)

Новости мира:Ракета успешно вышла из наземной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета.

Минобороны США успешно испытал крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд.

Об этом информирует министерство обороны США.

"Министерство обороны США осуществило летное испытание конвенционально конфигурированной крылатой ракеты наземного базирования на острове Сан-Николас, штат Калифорния", - говорится в сообщении.

В Пентагоне рассказали, что ракета успешно вышла из наземной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета.

"Собранные данные и выводы из испытаний предоставят минобороны США возможность и дальше развивать свои возможности в (ракетном классе - ред.) средней дальности", - добавили в ведомстве.