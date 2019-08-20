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Будет лучше, если Россия войдет в состав G7 - Трамп

Будет лучше, если Россия войдет в состав G7 - Трамп
22:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент США считает, что Россия должна войти в состав "Большой семерки".

Президент США Дональд Трамп во вторник поддержал идею возвращения России в G7, сообщает американский телеканал CNN.

"Я думаю, более целесообразным было бы, чтобы Россия состояла в (G7 - ред.)", - приводит телеканал CNN слова Трампа на встрече в Белом доме с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом.

Это заявление Трампа прозвучало незадолго до очередного саммита G7. Встреча лидеров стран-членов G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится с 24 по 26 августа в Биаррице (Франция).

В июне 2018 года на предыдущем саммите G7 - в Канаде - Трамп уже предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры ряда других стран "Группы семи" тогда не поддержали эту идею.

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После саммита Трамп вновь отмечал, что хотел бы видеть Россию в составе этого клуба. "Вы спросили, хотел бы я видеть Россию в составе группы. Я говорю, что хотел бы видеть Россию в составе G8", - говорил он в эфире телеканала CNN.

"Я думаю, что будет лучше, если Россия войдет в состав (группы восьми - ред.) чем, если ее там не будет", - добавил Трамп.

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США, Россия, РФ, Дональд Трамп, G7.
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