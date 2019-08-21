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Трамп приложит максимум усилий, чтобы стать посредником между Индией и Пакистаном

Трамп приложит максимум усилий, чтобы стать посредником между Индией и Пакистаном
03:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп заявил о готовности выступить посредником между Индией и Пакистаном в урегулировании ситуации вокруг индийского штата Джамму и Кашмир.

Трамп сообщил, что поднимет вопрос о ситуации в Джамму и Кашмире на выходных с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которого США неоднократно призывали ослабить напряженность в контролируемом Индией регионе.

"Я сделаю все возможное для того, чтобы стать посредником", - сказал Трамп журналистам в Белом доме во вторник.

"Джамму и Кашмир - сложное место. У вас есть индуисты, и у вас есть мусульмане, я бы не сказал, что они хорошо ладят", - прокомментировал президент США ситуацию в индийском штате.

Накануне сообщалось Трамп обсудил по телефону с Моди и премьер-министром Пакистана Имраном Ханом ситуацию в регионе.

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В начале августа руководство Индии отменило особый статус штата и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели. В штат тогда же направили порядка 10 тыс. военнослужащих для поддержания порядка.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

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В свою очередь Моди заявил, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделенная между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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Индия, Пакистан, США, Дональд Трамп, Джамму, Кашмир.
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