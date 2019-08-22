В США массово заболели любители электронных сигарет

Новости мира:Распространяющаяся в Америке загадочная болезнь легких связана с вейпингом.

Чиновники от здравоохранения в США расследуют почти 100 случаев загадочных заболеваний легких, связанных с вейпингом и употреблением электронных сигарет, которые зафиксированы в 14 штатах, и многие случаи имеют отношение к подросткам и молодым людям. Часть из них была госпитализирована, а некоторые даже попали в реанимацию для проведения искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил Washington post

По словам представителей медицинских властей, по состоянию на пятницу было подтверждено не менее 31 случая, и еще по десяткам ведется расследование. Они говорят, что пока неясно, смогут ли пациенты полностью выздороветь.

Чиновники предупреждают врачей и общественность о том, что заболевание приводит и к серьезному и опасному повреждению легких. Симптомы для госпитализации включают затрудненное дыхание, одышку или боль в груди. Представители здравоохранения сообщили, что пациенты также сообщают о лихорадке, кашле, рвоте и диарее.

В пятницу Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что ведется работа с департаментами здравоохранения по крайней мере в пяти штатах, где есть подтвержденные случаи, чтобы определить причину зафиксированного в последние недели легочного заболевания среди подростков и молодых людей, связанного с употреблением электронных сигарет.

На сегодняшний день нет твердых доказательств того, что виновником болезни является инфекция, сказала пресс-секретарь CDC Кэти Харбен. Хотя некоторые из этих случаев выглядят схожими, официальные лица заявили, что не знают, связаны ли эти заболевания с самими устройствами для вейпинга или с конкретными ингредиентами или загрязнителями, вдыхаемыми через них.