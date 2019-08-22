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Трамп обиделся на слова премьер-министра Дании

Трамп обиделся на слова премьер-министра Дании
10:19 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Данию, из-за высказываний премьер-министра Дании Метте Фредериксена о покупке Гренландии.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что отменил свой визит в Данию из-за "отвратительного" заявления премьера, когда она отвергла его идею купить Гренландию как абсурдную.

Об этом агентство AP.

"С Соединенными Штатами не говорят таким образом, по крайней мере, пока есть я (во главе страны. - ЕП.). Я думаю, что это было не очень хорошее заявление, оно меня просто взорвало", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала намерения Трампа купить Гренландию "абсурдной дискуссией" и сказала, что разочарована и удивлена тем, что он отменил свой визит.

Трамп назвал комментарий Фредериксен об абсурдности его идеи "отвратительным". "Я подумал, что это неуместное утверждение. Все, что она должна была сказать, это: "Нет, нам это не интересно", - сказал Трамп.

Политическая возня вокруг крупнейшего острова в мире происходит из-за его стратегического расположения в Арктике. Глобальное потепление делает Гренландию более доступной для потенциальной добычи нефтяных и минеральных ресурсов.

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Президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.

Трамп обсуждал возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландии Соединенным Штатам.

Ранее Трамп подтвердил слухи о своих намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов.

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США, Дания, Гренландия, Дональд Трамп, Метте Фредериксен.
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