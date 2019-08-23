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Трамп считает несправедливым, что борьбу с терроризмом в Афганистане ведут только США

Трамп считает несправедливым, что борьбу с терроризмом в Афганистане ведут только США
04:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп предлагает России и другим странам подключиться к борьбе с терроризмом в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп считает несправедливым, что с терроризмом в Афганистане ведут борьбу только Соединенные Штаты и предложил присоединиться к ней другим странам, включая Россию.

"В определенной степени Россия, Афганистан, Иран, Ирак, Турция... они тоже могли бы внести свою лепту в эту борьбу", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос о возрождении "ИГИЛ"на территории Афганистана.

Он отметил: "Посмотрите, Индия прямо там, но она не борется с этим, а мы боремся. Пакистан находится прямо по соседству. Они борются с этим, но очень, очень мало. Это нечестно. А ведь Соединенные Штаты находятся в семи тысячах миль оттуда".

При этом президент отметил, что США не намерены оставаться в Афганистане "еще на 19 лет".

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Он сказал, что США уже "уничтожили ИГИЛ на 100%".

"Когда мы разгромили его на 98%, я сказал, хорошо, может быть, мы теперь вернемся домой, пусть им занимаются другие страны. Все сразу же возмутились, сказали, что мы должны уничтожить все 100%", - заявил Трамп.

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Афганистан, Терроризм, Дональд Трамп, ИГИЛ.
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