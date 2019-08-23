Скачать
Пятница, 23.08.2019
Хомчак обсудил с начальником Генштаба ВС Польши перспективы развития сотрудничества
Хомчак обсудил с начальником Генштаба ВС Польши перспективы развития сотрудничества
"Все очень просто": Фриланд назвала условие возвращения России в G7
"Все очень просто": Фриланд назвала условие возвращения России в G7
Лига Европы УЕФА: "Заря" уступила испанскому "Эспаньолу"
Лига Европы УЕФА: "Заря" уступила испанскому "Эспаньолу"
Афиша интересных событий в Украине на 24-25 августа
Афиша интересных событий в Украине на 24-25 августа

В Белом Доме напомнили, что РФ не просила разрешения на возвращение в G7

В Белом Доме напомнили, что РФ не просила разрешения на возвращение в G7
05:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира:Соединенные Штаты все еще ждут, когда российская сторона попросит разрешения вернуться в G7.

Лидеры стран Большой семерки (G7), вероятно, обсудят на текущем саммите вопрос возвращения России в "клуб восьми", но голосования не будет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

По словам собеседника, голосование по этому вопросу маловероятно, поскольку группа должна принять такое решение консенсусом. Чиновник Белого дома отметил, что Россия также официально не просила о возвращении в международную группу.

По его словам, это является необходимым условием.

"Все очень просто": Фриланд назвала условие возвращения России в G7

Представитель Белого дома добавил, что президент США Дональд Трамп проведет двусторонние встречи с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Индии и Канады во время своей поездки во Францию на саммит G7.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Белый дом, G8, G7.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Названа главная причина женского долголетия
03 Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
04 Зеленский обратился к украинцам (Видео)
05 Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо: что обсуждали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Китай в ООН раскритиковал США за выход из ракетного договора
Китай в ООН раскритиковал США за выход из ДРСМД
Евгений Киселев прекращает свою работу на &quot;Прямом канале&quot;
Киселев прекращает свою работу на "Прямом канале"
США и &quot;Талибан&quot; возобновили переговоры
США и "Талибан" возобновили переговоры
Сверхбезопасный &quot;квантовый интернет&quot; на шаг приблизился к реальности
Сверхбезопасный "квантовый интернет" на шаг приблизился к реальности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь