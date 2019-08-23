В Белом Доме напомнили, что РФ не просила разрешения на возвращение в G7

Новости мира:Соединенные Штаты все еще ждут, когда российская сторона попросит разрешения вернуться в G7.

Лидеры стран Большой семерки (G7), вероятно, обсудят на текущем саммите вопрос возвращения России в "клуб восьми", но голосования не будет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

По словам собеседника, голосование по этому вопросу маловероятно, поскольку группа должна принять такое решение консенсусом. Чиновник Белого дома отметил, что Россия также официально не просила о возвращении в международную группу.

По его словам, это является необходимым условием.

Представитель Белого дома добавил, что президент США Дональд Трамп проведет двусторонние встречи с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Индии и Канады во время своей поездки во Францию на саммит G7.