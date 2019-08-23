Пассажирский самолет в США совершил аварийную посадку: есть пострадавшие (Видео)

Новости мира:Рейс совершавший перелет из Окленда в Гонолулу совершил аварийную посадку из за задымления на борту.

Самолет американской авиакомпании Hawaiian Airlines, направлявшийся из Окленда (Калифорния) в Гонолулу (Гавайи), совершил экстренную посадку из-за задымления на борту, в результате чего семь пассажиров были госпитализированы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей власти.

"Семеро пассажиров были доставлены в больницы после того, как рейс Hawaiian Airlines в четверг приземлился в Гонолулу из-за задымления салона и грузового отделения2, - говорится в сообщении.

Среди семерых пострадавших двое - дети. Всех их доставили в больницу в связи с проблемами дыхания, сейчас жизни пассажиров ничто не угрожает.

Других 177 пассажиров и семь членов экипажа привезли к терминалу.

Отмечается, что дым начал наполнять салон самолета за 20 минут до его прибытия в аэропорт, после чего было принято решение об экстренной посадке.

Для эвакуации людей после успешного приземления использовались надувные трапы.

Авиакомпания не нашла источник дыма и не нашла доказательств пожара. Детали инцидента выясняются.