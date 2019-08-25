Трамп: США будут работать с властью и народом Украины ради продвижения реформ

Новости мира:Дональд Трамп: Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал и США ей в этом помогут.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что США продолжат работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ.

Поздравление Трампа обнародовано на официальной странице команды Зеленского в Facebook.

«В следующем году США будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые являются чрезвычайно важными для успеха Украины, включительно с реформами в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, укреплением демократических институтов и содействием экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути изменений», - отметил Трамп.

Напоминаем, премьер-министр Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон поздравил украинцев с 28-й годовщиной Дня независимости словами ”Слава Украине”.