Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника

Новости мира:Дональд Трамп публично оскорбил своего пылкого фаната.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с избирателями набросился с оскорблениями на своего пылкого сторонника, потому что подумал, что тот протестует.

Об этом сообщает Reuters.

На встречу Трампа с избирателями пришла группа протестующих. Когда она покидала собрание, человек по имени Фрэнк Доусон в футболке с надписью "Трамп 2020" махал им кулаком вслед. Однако президенту, который в этот момент как раз выступал, показалось, что это один из протестующих.

"У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни делать упражнения. Выведите его отсюда, пожалуйста", - сказал Трамп. Позже Трамп узнал, что Доусон является его сторонником, и решил ему позвонить.

Trump fat-shames adoring fan by mistake https://t.co/gKyJwFGpdj pic.twitter.com/J0ktSzWe1D — Reuters Top News (@Reuters) August 16, 2019

Как сообщили в администрации Трампа, дозвониться до зря оскорбленного мужчины президенту так и не удалось, и он послал ему голосовое сообщение. В нем Трамп вовсе не извинялся, а просто поблагодарил мужу за поддержку.

Сам Доусон сказал журналистам, что не обижается.

"Я думаю, он подумал, что я участник протеста, но я им не был ... Все хорошо. Я люблю этого парня (Трампа - ред.). Он - лучшее, что случалось с этой страной", - заявил фанат американского президента.