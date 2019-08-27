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Болтон анонсировал свой визит в Украину

Болтон анонсировал свой визит в Украину
01:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Джон Болтон ждет с нетерпением встречи с партнерами в Украине.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Киев, но конкретных дат не указал.

"Президент (Дональд Трамп - ИФ) Провел продуктивные встречи в Биаррице на G7. Я с нетерпением жду моих будущих встреч с нашими партнерами в Киеве", - написал Болтон в своем микроблоге Твиттер.

Также он заявил о поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

Джонсон после саммита G7 заявил о чуть большем оптимизме по Brexit

"Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформе и видение создания более сильной и процветающей Украины", - отметил советник американского президента.

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Украина, США, Визит, Джон Болтон, Болтон анонсировал свой визит в Украину.
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