Болтон анонсировал свой визит в Украину

Новости мира:Джон Болтон ждет с нетерпением встречи с партнерами в Украине.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Киев, но конкретных дат не указал.

"Президент (Дональд Трамп - ИФ) Провел продуктивные встречи в Биаррице на G7. Я с нетерпением жду моих будущих встреч с нашими партнерами в Киеве", - написал Болтон в своем микроблоге Твиттер.

Также он заявил о поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформе и видение создания более сильной и процветающей Украины", - отметил советник американского президента.