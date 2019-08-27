Скачать
Вторник, 27.08.2019
Главные новости 26 августа: Заседание подготовительной группы ВР, саммит G7 и "нормандский формат"
Главные новости 26 августа: Заседание подготовительной группы ВР, саммит G7 и "нормандский формат"
Трампу посоветовали пригласить Зеленского на G7
Трампу посоветовали пригласить Зеленского на G7
Ломаченко рассказал о подготовке к бою с Кэмпбеллом
Ломаченко рассказал о подготовке к бою с Кэмпбеллом
Приметы и обряды на 27 августа - Михеев день
Приметы и обряды на 27 августа - Михеев день

Сенатора США, критиковавшего Путина, не пустили в Россию

Сенатора США, критиковавшего Путина, не пустили в Россию
09:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Американский сенатор Рон Джонсон ранее назвал аннексию Крыма Кремлем в 2014 году "трагедией исторических масштабов".

Власти Российской Федерации отказали американскому сенатору от штата Висконсин Рону Джонсону в выдаче визы для поездки в составе делегации Конгресса США.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сам Джонсон высказал предположение, что отказ российских властей связан с его критическими высказываниями в адрес президента РФ Владимира Путина.

Джонсон, который является главой Комитета Сената по вопросам внутренней безопасности, назвал аннексию Крыма Кремлем в 2014 году "трагедией исторических масштабов".

Пресс-секретарь сенатора сообщил, что визит в Москву был запланирован на следующей неделе в рамках поездки делегации Конгресса в несколько европейских стран. Несмотря на отказ во въезде в Россию, он заявил, что и впредь будет выступать за решительный ответ на агрессию и за откровенный диалог.

Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир": что их ждет

Джонсон является инициатором ряда законопроектов в Конгрессе, направленных на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию в Украине.

Джонсон также является одним из инициаторов переименования улицы перед посольством России в Вашингтоне в честь российского политика Бориса Немцова, которого застрелили в 2015 году в Москве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Москва, Кремль, Россия, Крым, РФ, Владимир Путин, Рон Джонсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Волкер рассказал, где могут встретиться Зеленский и Трамп
03 Грозит до 3 лет: на Житомирщине открыли уголовное дело против вандалов
04 Сахара: что таит в себе самая большая пустыня в мире
05 Командующий ВМС назначил служебное расследование в военной части где погиб морпех
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жара и дожди: какими будут последние дни лета
Жара и дожди: какими будут последние дни лета
Официальный курс валют от НБУ на 27 августа
Официальный курс валют от НБУ на 27 августа
День в ООС: Оккупанты ранили украинского военнослужащего
День в ООС: Оккупанты ранили украинского военнослужащего
Google выпустил Doodle в честь легендарной певицы Сезарии Эворы (Фото, Видео)
Google выпустил Doodle в честь легендарной певицы Сезарии Эворы (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь