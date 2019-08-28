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Болтон: Штаты обеспокоены ситуацией в Черном море

Болтон: Штаты обеспокоены ситуацией в Черном море
03:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:США имели с Россией «некоторые очень откровенные дискуссии», касающиеся контроля над вооружением, и намерены продолжать их.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выразил обеспокоенность милитаризацией оккупированного Россией Крыма и осложненную этим ситуацией в Черном море. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

«Мы очень этим обеспокоены. На Черном море есть много союзников-членов НАТО. Мы ожидаем, что по всему Черному морю будет сохранен доступ для всех прибрежных государств и для других торговых сторон, которые используют Черное море. То же самое касается Балтийского моря, то же касается Северного Ледовитого океана. Это те вопросы, по которым мы с россиянами имели нелегкие дискуссии, как и по многим другим вопросам, в которых они пытаются вмешаться вне тех пределов, которых достигают их легитимные интересы», – подчеркнул Болтон.

«США будут защищать свои интересы во всем мире, как и интересы своих друзей и союзников», – отметил советник президента США.

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Напомним: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории полуострова и осуждает наращивание российского военного присутствия в Черном и Азовском морях.

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США, Россия, Черное море, Джон Болтон, Ситуация в Черном море.
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