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США - Китай: Помпео заявил о реальном прогрессе для подписания соглашения

США - Китай: Помпео заявил о реальном прогрессе для подписания соглашения
07:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Госсекретарь США заверяет, что Трамп хочет в ближайшее время подписать соглашение с Китаем.

Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы достичь соглашения с Китаем в ближайшее время, но конкретных сроков нет.

"Президент Трамп сосредоточился на том, чтобы сделать это (заключить соглашение с Китаем - ИФ) как можно быстрее. Я думаю, что был достигнут реальный прогресс, но я не хочу устанавливать сроки", - заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC WRTV.

Ранее в понедельник Трамп сообщил, что американские представители, ответственные за вопросы торговли, получили два телефонных звонка от руководства Китая, в которых была выражена заинтересованность возобновлением переговоров о заключении торгового соглашения.

"Китай хочет заключить сделку", - сказал Трамп.

При этом, по словам президента, его команда примет предложение и вернется за стол переговоров.

У Трампа не исключают участия США в "нормандском формате"

Как сообщалось, в пятницу президент объявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30%, а новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%.

Такие меры последовали за решением Китая ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год.

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Все по теме:

Китай, США, Торговля, Дональд Трамп, Майк Помпео.
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