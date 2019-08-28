Скачать
Среда, 28.08.2019
Взрыва не было: жители дома в Дрогобиче жаловались на трещину в стене
Взрыва не было: жители дома в Дрогобиче жаловались на трещину в стене
"Слуга народа" готовит 465 поправок к Конституции
"Слуга народа" готовит 465 поправок к Конституции
Рух - Мариуполь и другие пары 1/16 финала Кубка Украины
Рух - Мариуполь и другие пары 1/16 финала Кубка Украины
Успение Пресвятой Богородицы 2019: история и смысл праздника 28 августа
Успение Пресвятой Богородицы 2019: история и смысл праздника 28 августа

США отправили в Европу бомбардировщики В-2

США отправили в Европу бомбардировщики В-2
14:36 Сегодня Телеграф УНИАН pixabay.com

Новости мира:ВВС США отправили бомбардировщики B-2 в Европу для проведения учений.

Военно-воздушные силы США объявили о развертывании стелс-бомбардировщиков B-2 в Европе. В частности, самолеты и обслуживающий персонал приземлились на базе королевских ВВС Великобритании "Фейрфорд". Как сообщает Military Times, B-2 принадлежат 509 крылу бомбардировщиков с базы "Вайтмен" в штате Миссури, а также расположений ВВС США в Европе и Африке.

Во время своего пребывания на британской территории американские бомбардировщики примут участие в тренировочных полетах и маневрах, нацеленных на повышение интеграции с войсками союзников в Европе.

Американские военные таким образом хотят повысить совместимость бомбардировщиков B-2 с другими европейскими силами. "Тренировки с партнерами, союзниками и иными подразделениями ВВС США сделает вклад в нашу боеготовность и способность строить долгосрочные стратегические отношения, необходимые для противостояния широкому спектру глобальных угроз", - заявили в ВВС США.

США продаст Японии ракеты на сумму 3,3 млрд. долларов

Также развертывание американских B-2 в Британии поможет королевским военно-воздушным силам в Фейрфорде попрактиковаться в роли базы для американских самолетов на передовой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, США, ВВС США, В-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
03 Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
04 Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, красивые открытки
05 СМИ: В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Укрэнерго&quot; подало в суд на РФ из-за оккупированной инфраструктуры в Крыму
"Укрэнерго" подало в суд на РФ из-за оккупированной инфраструктуры в Крыму
Вышинского освободили из СИЗО
Вышинского освободили из СИЗО
Дождь уйдет, оставив нам тепло: прогноз погоды на 28 августа
Дождь уйдет, оставив нам тепло: прогноз погоды на 28 августа
&quot;Мастер Шеф&quot; 9 сезон: детали нового выпуска кулинарного шоу
"Мастер Шеф" 9 сезон: детали нового выпуска кулинарного шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь