США отправили в Европу бомбардировщики В-2

Новости мира:ВВС США отправили бомбардировщики B-2 в Европу для проведения учений.

Военно-воздушные силы США объявили о развертывании стелс-бомбардировщиков B-2 в Европе. В частности, самолеты и обслуживающий персонал приземлились на базе королевских ВВС Великобритании "Фейрфорд". Как сообщает Military Times, B-2 принадлежат 509 крылу бомбардировщиков с базы "Вайтмен" в штате Миссури, а также расположений ВВС США в Европе и Африке.

Во время своего пребывания на британской территории американские бомбардировщики примут участие в тренировочных полетах и маневрах, нацеленных на повышение интеграции с войсками союзников в Европе.

Американские военные таким образом хотят повысить совместимость бомбардировщиков B-2 с другими европейскими силами. "Тренировки с партнерами, союзниками и иными подразделениями ВВС США сделает вклад в нашу боеготовность и способность строить долгосрочные стратегические отношения, необходимые для противостояния широкому спектру глобальных угроз", - заявили в ВВС США.

Также развертывание американских B-2 в Британии поможет королевским военно-воздушным силам в Фейрфорде попрактиковаться в роли базы для американских самолетов на передовой.