Болтон посоветовал Украине бороться с коррупцией

Новости мира:Советник Трампа считает, что успешная борьба с коррупцией усилит Украину на международной арене и поможет решить вопросы с Донбассом и Крымом.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что успех в борьбе с коррупцией в Украине и привлечение инвестиций поможет стране стать сильнее на международной арене и решить проблемы с войной на Донбассе и оккупацией Крыма.

"Решающее значение имеет повестка дня по преодолению коррупции, усилий в антикоррупционном направлении. И тут повестка дня является достаточно амбициозной, потому что решение этой проблемы должны повлиять на состояние безопасности Украины", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Болтон отметил, что преодоление коррупции даст Украине больше возможностей для привлечения инвестиций, развития бизнеса, а политически это укрепит позицию президента Украины Владимира Зеленского на международной арене.

"И это даст возможность для дальнейшего дипломатического решения проблемы на Донбассе и в Крыму ", - убежден он.