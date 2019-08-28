Трамп поддержал решение Джонсона

Новости мира:Дональд Трамп выразил поддержку Борису Джонсона на фоне его решения приостановить работу парламента ради Brexit.

Президент США Дональд Трамп в среду выразил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону поддержку и уверенность, что тот сможет удержаться на своем посту, несмотря на инициативы оппозиции.

"Лидеру британской Лейбористской партии Джереми Корбину будет очень сложно добиться вотума недоверия новому премьер-министру Борису Джонсону, особенно с учетом того, что Борис - как раз то, что требовалось Великобритании, и он покажет себя прекрасным (премьером - ред.). Люблю Британию", - написал Трамп.

Такое заявление Трамп сделал на фоне того, что Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября. Британские политики считают, что таким образом Джонсон хочет не дать членам парламента помешать ему выйти из ЕС без сделки с Брюсселем. Королева согласилась сделать это при условии, что парламент приостановит работу не раньше 9 и не позже 12 сентября.

Лидер лейбористов Корбин назвал приостановку работы парламента неприемлемой. Он пообещал, что первое, что сделает парламент, когда вернется с каникул и проведет заседание 4 сентября, - попытается предотвратить действия Джонсона. Также, по словам Корбина, парламент попытается выразить вотум недоверия главе правительства.