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США ввели санкции против нескольких технологических компаний Ирана

США ввели санкции против нескольких технологических компаний Ирана
02:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Новые санкции США касаются некоторых компаний Ирана, которые замешаны в разработке ядерного оружия.

США объявили о санкциях против двух сетей компаний, связанных с властями Ирана и помогающим Тегерану в разработке оружия массового поражения.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства финансов США, передает "Голос Америки".

Одну из сетей возглавляет гражданин Ирана Хамед Дегхан, гендиректор и председатель совета директоров компании Pishtazan Kavosh Gostar Boshra, а также гендиректор и председатель совета компании Ebtekar Sanat Ilya. В сообщении министерства говорится, что сеть, которой руководит Дегхан, зарегистрировала в Гонконге компанию для того, чтобы избежать американских и международных санкций в связи с работой с Ираном. Эта компания занималась поставкой технологий и компонентов для разработки оружия массового поражения лицам, связанным с правительством Ирана и Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Вторая сеть, которой руководит иранец Сайед Хусейн Шариат, приобретала для иранских военных алюминиевые сплавы, производимые компанией Nuclear Suppliers Group.

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Санкции были введены также против частных лиц, связанных с работой обеих сетей.

Как сообщалось ранее, США и Иран заявляли о желании снизить напряженность в отношениях между двумя странами.

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США, Иран, Санкции, Ядерное оружие.
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