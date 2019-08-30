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Пентагон поддержал финансирование военной помощи Украине

Пентагон поддержал финансирование военной помощи Украине
00:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Пентагоне считают, что необходимо предоставить военную помощь Украине.

В Пентагоне в ответ на запрос Белого дома дали положительную оценку программе финансовой поддержки Украине в целях содействия ей в обеспечении безопасности, пишет газета Politico со ссылкой на источник в американском оборонном ведомстве.

"Пентагон провел оценку пакета помощи иностранному государству (Украине - ИФ) и поддерживает его", - заявил газете источник в ведомстве.

По данным источника, Пентагон проинформировал Белый дом относительно результатов своего анализа.

Газета напоминает, что Конгресс США одобрил финансовую поддержку Украине на обеспечение безопасности в размере $250 млн в 2019 финансовом году. Также ранее президент Дональд Трамп санкционировал продажу этой стране вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

Правительство США обещает Украине техпомощь на почти $700 млн в 2019 году

Однако, по данным издания, не так давно административно-бюджетное управление Белого дома обратилось с просьбой к главе Пентагона Марку Эсперу и советнику президента по национальной безопасности Джону Болтону с просьбой провести оценку, отвечает ли эта программа интересам Соединенных Штатов

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Украина, США, Конгресс, Помощь, Пентагон, Штаты.
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