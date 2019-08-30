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Сильное землетрясения зафиксировано у побережье США

Сильное землетрясения зафиксировано у побережье США
14:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:В США произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщений о пострадавших не поступало.

У западного побережья американского штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Сообщений о пострадавших или материальном ущербе пока не поступало, передает Xinhua со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение произошло 29 августа. Эпицентр толчков находился в 284 км к северо-западу от города Бандон американского штата Орегон. Гипоцентр залегал на глубине 5,4 км.

По сообщениям американских СМИ, подземные толчки ощущались в близлежащем прибрежном районе.

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Напомним, в среду, 21 августа, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Ранее, землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье в Алма-Атинской области Казахстана.

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США, Землетрясение, Орегон, Геологическая служба.
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