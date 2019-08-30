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Трамп: Желаю Ирану удачи в расследовании причин взрыва ракеты

Трамп: Желаю Ирану удачи в расследовании причин взрыва ракеты
23:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира:Дональд Трамп сообщил, что США не причастны к взрыву ракеты в Иране.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к взрыву ракеты на стартовой площадке в иранском космическом центре, и пожелал Тегерану удачи в установлении причин инцидента.

"Соединенные Штаты Америки не причастны к катастрофе в ходе финальной подготовки запуска ракеты-носителя Сафир в иранском космическом центре в Семнане", - написал он в "Твиттере".

"Я желаю Ирану всего наилучшего и большой удачи в установлении того, что произошло на стартовой площадке номер один", - добавил Трамп.

В Иране на космодроме взорвалась ракета

Накануне агентство Associated Press сообщило, что на стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета.

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Иран, Взрыв, Ракета, Дональд Трамп.
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