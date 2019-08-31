Президент США Дональд Трамп уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхаут

Новости мира:На неофициальном ужине Вестерхаут рассказала журналистам не под запись, что у нее с Трампом отношения лучше, чем у него с его дочерьми Иванкой и Тиффани.

По данным издания, на неофициальном ужине Вестерхаут рассказала журналистам не под запись, что у нее с Трампом отношения лучше, чем у него с его дочерьми Иванкой и Тиффани. Она также добавила, что президент не любит фотографироваться с Тиффани из-за ее полноты.

"Это был неофициальный ужин, и СМИ грубо нарушили это соглашение", — сказал газете представитель администрации, передает РБК.

Politico добавляет, что Трамп подтвердил информацию о том, что его личная помощница была уволена за обсуждение его детей с журналистами. Он назвал высказывания Вестерхаут "немного обидными". Президент отметил, что его помощница хорошо выполняла свою работу, и пожелал ей удачи.

Ранее газета The New York Times сообщала, что личная помощница Трампа ушла в отставку из-за того, что рассказала журналистам подробности о семье президента и об операциях в Овальном кабинете.