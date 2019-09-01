Скачать
Воскресенье, 01.09.2019
Зеленский проводит встречу с вице-президентом США Майком Пенсом
Зеленский проводит встречу с вице-президентом США Майком Пенсом
"Не хочется ждать 5 лет": Зеленский рассказал Пенсу о сроках запуска основных реформ
Зеленский рассказал Пенсу о сроках запуска основных реформ
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс (Фото, Видео)
Яркий бой Ломаченко в Лондоне (Фото, Видео)
Экс-девушка принца Гарри вышла замуж: снимки со свадьбы
Экс-девушка принца Гарри вышла замуж: снимки со свадьбы

Ураган "Дориан" достиг максимальной пятой категории

Ураган "Дориан" достиг максимальной пятой категории
16:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Из-за урагана власти США вынуждены будут начать эвакуацию местного населения.

Надвигающийся на Багамские острова и США ураган "Дориан" достиг наивысшей пятой категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, сообщает в воскресенье Национальный ураганный центр США. Устойчивая скорость ветра в урагане теперь достигает 257 км/ч.

Шкала Саффира-Симпсона измеряет потенциальный ущерб от ураганов. Пятый - катастрофический - уровень означает, что сила ветра превышает 250 км/ч, может быть нанесен значительный ущерб зданиям и инфраструктуре и повалены щиты, деревья, баннеры, необходима массовая эвакуация населения с прибрежных территорий.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп в субботу предупредил жителей штатов Джорджия, Южная и Северная Каролина о возможном ударе мощного урагана "Дориан".

Вице-президент США рассказал о "лучшей защите для свободы, сейчас и всегда"

Кроме этого, в штате Джорджии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана Дориан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Ураган, Стихия, Эвакуация, Ураган Дориан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Кэмпбелл: события боя
02 Усик пообщался с Поветкиным после его боя с Фьюри (Видео)
03 Данилюк о подписании газового соглашения с Польшей и США: Исторический день
04 Ломаченко - Кэмпбелл: видео трансляция боя
05 Гороскоп на сегодня, 1 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Израиль стягивает войска к границе с Ливаном
Израиль стягивает войска к границе с Ливаном
Порошенко поехал в Рим
Порошенко поехал в Рим
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Ломаченко завоевал пояс WBC: что дальше
Марлон Брандо признался, что подозревал Майкла Джексона в педофилии
Марлон Брандо признался, что подозревал Майкла Джексона в педофилии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь