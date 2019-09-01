Ураган "Дориан" достиг максимальной пятой категории

Новости мира:Из-за урагана власти США вынуждены будут начать эвакуацию местного населения.

Надвигающийся на Багамские острова и США ураган "Дориан" достиг наивысшей пятой категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, сообщает в воскресенье Национальный ураганный центр США. Устойчивая скорость ветра в урагане теперь достигает 257 км/ч.

Шкала Саффира-Симпсона измеряет потенциальный ущерб от ураганов. Пятый - катастрофический - уровень означает, что сила ветра превышает 250 км/ч, может быть нанесен значительный ущерб зданиям и инфраструктуре и повалены щиты, деревья, баннеры, необходима массовая эвакуация населения с прибрежных территорий.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп в субботу предупредил жителей штатов Джорджия, Южная и Северная Каролина о возможном ударе мощного урагана "Дориан".

Кроме этого, в штате Джорджии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана Дориан.