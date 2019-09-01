Трамп: Ураган "Дориан" один из крупнейших в истории

Новости мира:Ураган в США: президент Трамп считает, что "Дориан" один из крупнейших в истории.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что разрушения, которые принесет с собой ураган "Дориан" превысят предварительные ожидания, поскольку он "выглядит как один из крупнейших в истории".

Об этом он написал в своем Twitter.

"В дополнение к предупреждению для штата Флорида: штаты Южная Каролина, Северная Каролина, Джорджия и Алабама, скорее всего, пострадают (намного) сильнее, чем прогнозировали. Ураган выглядит как один из крупнейших ураганов когда-либо зафиксированных. Уже имеет пятую категорию. Будьте осторожны! Пусть Господь благословит всех!" - написал Трамп.

Напоминаем, на этой неделе губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана "Дориан".