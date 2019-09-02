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Понедельник, 02.09.2019

"Работу" урагана "Дориан" на Багамских островах засняли с космоса (Видео)

Тропический циклон "Дориан", продвигающийся над Тихим океаном в штат Флорида в США, достиг наивысшей силы - урагана 5-й категории - и ударил по Багамским островам. По данным Национального центра ураганов США, скорость ветров в нем сейчас составляет 295 километров в час с порывами до 354 километров в час. Таким образом, за всю историю научных наблюдений за ураганами "Дориан" - второй самый сильный после "Аллена" 1980 года. Кроме мощных ветров, ураган несет сильные ливни, которые затапливают значительные территории. Метеорологи прогнозируют выпадение 76 сантиметров дождя и возможное резкое повышение уровня воды на высоту до 6-7 метров. Как заявил премьер-министр Багам Губерт Миннис, "мы оказываемся перед испытанием, которого не было еще никогда". Он назвал ураган катастрофическим. Сообщений о жертвах тем временем нет, пока говорят только о значительных разрушениях на северо-западе Багамских островов. Но метеорологи высказывают осторожные надежды, что "Дориан" еще может изменить направление движения и только задеть краем сушу в США, не войдя в нее полностью.
pravda.com.ua
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США, Ураган, Непогода, Флорида, Тихий океан, Dorian.
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