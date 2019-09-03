В штате Вирджиния ввели режим ЧС из-за урагана "Дориан"

Новости мира:Губернатор Ральф Нортэм призвал жителей штата принять меры предосторожности и быть готовыми к урагану.

Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм ввел режим чрезвычайного положения из-за урагана "Дориан". Об этом сообщается в Twitter губернатора.

"Ураган Дориан – серьезный шторм, и текущие прогнозы указывают, что он может затронуть некоторые районы Вирджинии, – говорится в сообщении.

Напомним: после того, как ураган пройдет Багамские острова, он затронет юго-восточное побережье США.

Режимы чрезвычайной ситуации ввели в штатах Флорида, Северная Каролина и Джорджия. В Южной Каролине, а также Джорджии и Флориде объявили эвакуацию.