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Huawei vs США: китайцы выдвинули обвинения Трампу

Huawei vs США: китайцы выдвинули обвинения Трампу
14:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Huawei обвинила власти США в кибератаках, а также давлении на ее сотрудников.

Китайская Huawei Technologies Co. обвинила правительство США в организации кампании, направленной на запугивание ее сотрудников, и осуществлении кибератак.

По мнению крупнейшей китайской технологической компании, власти США дали указание правоохранительным органам угрожать ее сотрудникам и пытаться на них повлиять. В заявлении компании, на которое ссылается агентство Bloomberg, также говорится, что США осуществили атаки на ее сети.

Заявления обостряют напряженность между Huawei и администрацией президента США Дональда Трампа, которая обвинила производителя телекоммуникационного оборудования в помощи Пекину в осуществлении шпионажа.

"Он (Вашингтон - ред.) использует любые возможные инструменты - в том числе юридические и административные полномочия, а также ряд других беспринципных мер, чтобы нарушить процесс работы Huawei и ее партнеров", - говорится в заявлении компании.

Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования и второй по количеству продаваемых устройств производитель смартфонов, оказался втянут в противостояние США и Китая в торговой сфере. В мае Минторг США включил Huawei в "черный список" компаний, угрожающих нацбезопасности. Американским фирмам запрещено вести дела с компаниями из списка без специальных разрешений. Многие аналитики полагают, что Вашингтон использует такую меру в качестве инструмента в торговой войне с Китаем.

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США, Huawei, Дональд Трамп, Кибератаки.
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