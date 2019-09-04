США готовят защиту от гиперзвукового оружия

Новости мира:В состав защиты от гиперзвукового оружия потребуется включить новые спутники, способные обнаруживать летящие в атмосфере гиперзвуковые объекты.

Агентство по противоракетной обороне (MDA) США заключило с тремя американскими компаниями — Lockheed Martin, Boeing и Raytheon — контракты на разработку проектов систем защиты от гиперзвукового оружия. Соглашения с разработчиками были заключены в конце августа текущего года в рамках тендера на создание новой системы защиты. Ранее американские компании представили концептуальные проекты перспективных систем защиты.

Об этом пишет издание N+1.

Тендер на разработку комплексов, которые были бы способны перехватывать гиперзвуковые аэробаллистические и аэродинамические цели, был объявлен американским Агентством перспективных оборонных разработок (DARPA) совместно с MDA в ноябре прошлого года. Подробности о требованиях, предъявленных американскими военными к перспективным системам защиты от гиперзвуковых боеприпасов, засекречены и в описании тендера открыто не публиковались, но эти сведения предоставлялись компаниям, подавшим заявки на участие в конкурсе.

Американская компания Lockheed Martin получила контракт на разработку предварительного проекта системы под кодовым названием Valkyrie. В свою очередь компания Raytheon займется проработкой системы под названием SM3-HAWK, а Boeing — системы HYVINT. Стоимость каждого из контрактов составила около 4,4 миллиона долларов. Все работы в рамках соглашений должны быть завершены до 2 мая 2020 года. Подробности о новых разработках не раскрываются.

В декабре прошлого года заместитель министра обороны по исследованиям и разработками Майкл Гриффин объявил, что перспективные системы защиты от гиперзвукового оружия потребуют более полного и точного радиолокационного покрытия, систем наблюдения космического базирования и усовершенствованных перехватчиков. Для создания системы защиты от гиперзвукового вооружения придется решить несколько проблем, одной из которых является отсутствие у США радиолокационных станций дальнего обзора, способных контролировать пространство на дальности нескольких тысяч километров.

В состав перспективной системы защиты от гиперзвукового оружия потребуется включить новые спутники, способные обнаруживать летящие в атмосфере гиперзвуковые объекты. По словам Гриффина, в настоящее время США такими системами обнаружения не располагают, а существующие спутники обнаружить и сопроводить гиперзвуковую цель обычно не могут. Наконец, новой системе потребуются перехватчики, которые смогут поражать гиперзвуковые цели на большой дальности на их крейсерском маломаневренном участке полета.