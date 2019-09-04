Гей, который исцеляет от гомосексуализма

Новости мира:В учреждениях Маккрея Гейма "лечили" сексуальную ориентацию при помощи консультаций и религии.

Основатель одной из крупнейших в США программ для "излечения от гомосексуализма" признался, что является геем.

Об этом сообщает The Independent.

51-летний Маккрей Гейм в течение 20 лет обещал клиентам своих центров "Надежда на целостность" "свободу от гомосексуальности".

В учреждениях "лечили" сексуальную ориентацию при помощи консультаций и религии. Такое лечение называется "терапией обращения". Сам Гейм неоднократно заявлял, что члены ЛГБТ-сообщества обречены.

Теперь владелец сети признал, что практика не работает, а только серьезно вредит.

"Я был религиозным фанатиком, который ранил людей. Они говорили, что пытались покончить с собой из-за меня и моих слов", - рассказал Гейм.

По его оценкам, за два десятилетия в сети "лечились" тысячи людей.

Гейм создал "Надежду на целостность" в 1999 году. Следует отметить, что он не первый глава организации, практикующей подобную терапию, признавшийся в своей гомосексуальности.

"Терапия обращения" запрещена в 18 штатах США.