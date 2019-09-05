Скачать
Четверг, 05.09.2019
Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
Административный суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП
Административный суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП
Президент УЕФА третий раз прибыл в Украину (Фото)
Президент УЕФА третий раз прибыл в Украину (Фото)
Apple разработала новую систему безопасности для смарт-часов
Apple разработала новую систему безопасности для смарт-часов

Иранская транспортная сеть попала под санкции США

Иранская транспортная сеть попала под санкции США
00:40 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:США вновь расширили санкции против Ирана.

Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении Ирана на сеть фирм, кораблей и физических лиц, которых связывают с Корпусом стражей исламской революции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Управление по контролю за иностранными активами Минфина приняло меры против крупной сети перевозки грузов, находящейся под управлением и оказывающую финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции", - сообщили в Минфине США.

В перечень вошли бывший министр нефти Ирана и его сын. Также в список попали дочерние компании индийской фирмы, заинтересованные в иранском танкере Adrian Darya, который курсирует по Средиземному морю с момента его освобождения из-под стражи властями Гибралтара в июле.

Комитет постоянных представителей ЕС принял решение по поводу продления санкций для РФ

"Действия казначейства против этой нефтяной сети ясно показывают, что те, кто покупает иранскую нефть, непосредственно поддерживают боевиков Ирана и террористическую руку, силы Корпуса стражей исламской революции", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Санкции, КСИР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
02 Гороскоп на завтра, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за контрабанду янтаря
04 Официальные финансисты "ОПЗЖ": кто они
05 Зеленского попросили вернуть Кличко обратно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Заместители Маркаровой останутся в новом Кабмине
Заместители Маркаровой останутся в новом Кабмине
Холода продолжаются: прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Возможна ли встреча Трампа и Рухани: ответ Белого дома
Возможна ли встреча Трампа и Рухани: ответ Белого дома
&quot;Почти серийный&quot; Bugatti разогнали до 490 км/ч (Видео)
"Почти серийный" Bugatti разогнали до 490 км/ч (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь