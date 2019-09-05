Иранская транспортная сеть попала под санкции США

Новости мира:США вновь расширили санкции против Ирана.

Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении Ирана на сеть фирм, кораблей и физических лиц, которых связывают с Корпусом стражей исламской революции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Управление по контролю за иностранными активами Минфина приняло меры против крупной сети перевозки грузов, находящейся под управлением и оказывающую финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции", - сообщили в Минфине США.

В перечень вошли бывший министр нефти Ирана и его сын. Также в список попали дочерние компании индийской фирмы, заинтересованные в иранском танкере Adrian Darya, который курсирует по Средиземному морю с момента его освобождения из-под стражи властями Гибралтара в июле.

"Действия казначейства против этой нефтяной сети ясно показывают, что те, кто покупает иранскую нефть, непосредственно поддерживают боевиков Ирана и террористическую руку, силы Корпуса стражей исламской революции", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.