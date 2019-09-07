Минюст США начал антимонопольное расследование против ряда автопроизводителей

Новости мира:Под расследование попали: Ford, Honda, BMW и Volkswagen.

Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование в отношении четырех производителей автомобилей, которые подписали независимое соглашение со штатом Калифорния относительно норм выбросов в атмосферу.

Об этом сообщило в пятницу американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Юристы Минюста хотят установить, не нарушили ли компании Ford Motor Co., Honda Motor Co., BMW AG и Volkswagen AG федеральный закон о конкуренции, договариваясь друг с другом о соблюдении норм выбросов выхлопных выше тех, что были предложены администрацией Трампа", - говорится в сообщении.

В июле стало известно, что автогиганты заключили соглашение о сотрудничестве с властями штата Калифорния по соблюдению стандартов качества воздуха, которые действуют в этом штате и отличаются от стандартов на иной территории США. Таким образом, Минюст хочет проверить, не нарушают ли эти действия автопроизводителей федерального антимонопольного законодательства.

Как отмечает издание, Министерство юстиции уже направило письма компаниям с предупреждением о начале расследования и запросом на предоставление соответствующей информации.