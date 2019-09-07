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США испытали баллистические ракеты Trident II D5

США испытали баллистические ракеты Trident II D5
07:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Стратегическая подлодка ВМС США осуществила четыре пуска баллистических ракет "Трайдент-2".

Соединенные Штаты в пятницу провели успешный испытательный запуск сразу двух межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 ("Трайдент-2") со стратегической атомной подводной лодки USS Nebraska (SSBN 739) ("Небраска") класса Ohio ("Огайо"), сообщило Стратегическое командование США.

Двумя днями ранее, 4 сентября, с нее были проведены еще два аналогичных пуска ракет Trident II D5, отметили в командовании.

Пуски ракет с невооруженной головной частью были осуществлены с подлодки, находившейся в подводном положении в районе Тихоокеанского испытательного полигона вблизи побережья Калифорнии. Ракеты поразили условные цели на расстоянии более чем 11 тыс. км, находившиеся к востоку от острова Гуам в западной части Тихого океана.

При этом Стратегическое командование США подчеркнуло, что "испытания ракет не проводились в ответ на какие-либо происходящие в мире события".

"Эти испытательные пуски были проведены в целях оценки... характеристик систем стратегического оружия Trident II D5 с увеличенным сроком службы" - отмечается в сообщении.

"Морской сдерживающий фактор нашей страны был важнейшим компонентом национальной безопасности с 1960-х годов, и запуски на этой недели продолжают демонстрировать надежность и доверие к нашим ракетам с продленным сроком службы", - сказал вице-адмирал Джонни Вулф, директор Программы стратегических систем флота.

Стратегическое командование указало, что сроки эксплуатации ракет Trident II (D5), изначально планировавшиеся до 2024 года, недавно были продлены до конца 2040-х годов.

С учетом последних четырех США уже провели 176 испытнаний ракеты данного типа с момента ее принятия на вооружение в 1989 году.

Как сообщалось, 9 мая США также провели успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5 со стратегической атомной подводной лодки Rhode Island (SSBN 740) ("Род-Айленд").

В настоящее время ВМС США располагают 14 стратегическими подлодками класса Ohio, каждая из которых способна нести 20 баллистических ракет Trident II D5.

Согласно открытым данным, американская трёхступенчатая баллистическая ракета Trident II D5, которой оснащены атомные подводные ракетоносцы ВМС США, имеет максимальную дальность 11,3 тыс. км и разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения, оснащёнными термоядерными зарядами с мощностью 475 и 100 килотонн. Благодаря высокой точности БРПЛ способны эффективно поражать малоразмерные и высокозащищённые цели, в том числе углублённые бункеры и шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет.

Также 9 мая текущего года США осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III ("Минитмен-3") наземного базирования. По данным Командования глобального удара ВВС США, ракета была запущена из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Невооруженная головная часть ракеты, пролетев 6,76 тыс. км, поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

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США, Трайдент-2, USS Nebraska.
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