Boeing-777X провалил испытания: полеты планировались на 2020 год

Новости мира:Накануне реализации планов на первые полеты новинка от Boeing провалила испытания под наблюдением инспекторов ФАУ.

Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний нового лайнера Boeing-777X. Об этом со ссылкой на источники сообщило в субботу агентство France-Presse (AFP).

По данным издания, испытания были прерваны после обнаружения неполадки. Отмечается, что на них также присутствовали инспекторы Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

Представитель Boeing отказался отвечать на вопрос AFP о том, будут первые полеты воздушного судна, которые были запланированы на начало 2020 года, отложено из-за обнаружения неисправности.

"Инцидент изучается, команда работает над тем, чтобы диагностировать проблему", — отметил он.

В чем именно заключается проблема, не сообщается.