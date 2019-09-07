Boeing-777X провалил испытания: полеты планировались на 2020 год

Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний нового лайнера Boeing-777X. Об этом со ссылкой на источники сообщило в субботу агентство France-Presse (AFP).
По данным издания, испытания были прерваны после обнаружения неполадки. Отмечается, что на них также присутствовали инспекторы Федерального авиационного управления (ФАУ) США.
Представитель Boeing отказался отвечать на вопрос AFP о том, будут первые полеты воздушного судна, которые были запланированы на начало 2020 года, отложено из-за обнаружения неисправности.
"Инцидент изучается, команда работает над тем, чтобы диагностировать проблему", — отметил он.
В чем именно заключается проблема, не сообщается.