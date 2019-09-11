Белый дом: исполнять обязанности Болтона будет его заместитель Каппермен

Новости мира:Чарльз Каппермен будет исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности.

Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

С января этого года он занимал пост заместителя советника по нацбезопасности Джона Болтона. Ранее во вторник стало известно об уходе Болтона с этого поста.

По словам представителя американской администрации Хогана Гидли, "Чарльз Каппермен будет исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности".

Ранее во вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter.

"Я попросил Джона, чтобы он подал в отставку, прошение он подал мне этим утром", - добавил президент.

Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном. В то же время, президент поблагодарил его за проделанную работу. Он пообещал, что объявит имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.