Трамп не сможет повлиять на выделение Украине 250 миллионов долларов

Новости мира:Американские сенаторы надеяться, что Украина таки получит военную помощь, даже если Трамп будет против.

Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи ожидают, что Конгресс США примет решение о выделении Украине 250 млн долларов военной помощи, даже если президент Дональд Трамп будет блокировать его. Об этом сообщает Reuters.

"Если Трамп решит не выделять эти деньги, я полностью уверен, что на двухпартийной основе Конгресс переназначат их", - отметил Джонсон.

"Независимо от того, что делает президент, Конгресс США с вами, и мы поддерживаем мужество украинского народа", - подчеркнул он.

Его коллега Мерфи также высказался в пользу предоставления военной помощи Украине.

Сенаторы посетили, в частности, Украину, Косово и Сербию. Они заявили, что пытались заверить украинцев в том, что Конгресс поддерживает их страну в борьбе с российской агрессией.

Напомним, администрация Трампа пересматривает программу военной помощи Украине. Речь идет о 250 млн долларов, которые Вашингтон собирался выделить Украине на нынешний финансовый год для укрепления безопасности и обороны. Глава Белого дома попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу "Инициатива содействия безопасности в Украине", чтобы убедиться, что эти деньги «используются наилучшим образом в интересах Соединенных Штатов".