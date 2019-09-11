Ураган Дориан: десятки тысяч людей остались без крова

Новости мира:На Багамах возросло число жертв урагана Дориан.

Число погибших в результате урагана Дориан на Багамах достигло 50 человек, десятки тысяч людей остались без крова.

Об этом сообщает The Guardian.

"Министр здравоохранения Дуэйн Сэндс подтвердил, что число погибших увеличилось до 50", - говорится в сообщении.

По оценкам ООН, в результате урагана 76 000 человек на острове Гранд-Багама и на островах Абако остались без крова и нуждаются в помощи.

Ранее сообщалось о 43 погибших.

Напомним, 2 сентября ураган "Дориан" достиг северной части Багамских островов. Это был самый сильный ураган, когда-либо бушевавший на Багамах.

10 сентября ООН доставила на Багамы 1,5 тонны гуманитарной помощи.