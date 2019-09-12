Трамп: Болтон не ладил с администрацией и допустил ряд ошибок

Новости мира:Трамп прокомментировал из-за чего уволил советника по вопросам национальной безопасности.

Президент США объяснил, за что уволил советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, и назвал количество претендентов на его место.

Об этом глава Белого дома рассказал журналистам, сообщает The Hill.

"Джон был тем, с кем я очень хорошо ладил. Но он допустил очень большие ошибки", - прокомментировал Трамп увольнение одного из своих ближайших советников.

К примеру, он напомнил, что Болтон говорил о "ливийской модели" для Ким Чен Ына, что, по мнению Трампа, было неправильно.

"Вспомните, что случилось с Каддафи (ливийский лидер, погибший от рук повстанцев – ред.). Некрасиво было делать такое заявление, это только отбросило нас назад", - отметил глава Белого дома.

"Джон известен тем, что он жесткий человек. Он был настолько жестким, что завел нас в Ирак... Но он на самом деле является тем, с кем у меня были очень хорошие отношения. Однако он не ладил с людьми в администрации, что я считаю очень важным", - продолжил американский президент.

Вспоминая усилия Болтона в процессе урегулирования ситуации в Венесуэле, он подчеркнул, что политика Соединенных Штатов в этой стране будет оставаться последовательной.

Трамп также рассказал, что рассматривает ряд кандидатов на место Болтона. "У нас есть много хороших людей, желающих занять эту должность", - сказал хозяин Белого дома. - У меня есть пять человек, которые очень хотят этого".

Как сообщалось ранее, накануне Дональд Трамп заявил, что утвердил отставку своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Таким образом, он сменил уже третью фигуру на этой должности, которая считается одной из самых влиятельных в администрации президента США.