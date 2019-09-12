Суд подержал Трампа в намерениях ограничить иммиграцию в США

Американский Верховный суд поддержал планы президента США Дональда Трампа по жесткому ограничению иммиграции в страну. Об этом сообщает BBC.
"Верховный суд США одобрил масштабные планы администрации Дональда Трампа жестко ограничить возможность мигрантов получать убежище в стране", - говорится в сообщении.
Так, согласно новым правилам, прибывающие в США через третью страну, должны будут перед прибытием на американскую границу просить об убежище сначала в ней.
Больше всего эти нововведения ударят очевидно по мигрантам из Центральной Америки, пешком идут в США через Мексику.
Как известно, администрация Трампа анонсировала новую миграционную политику в июле этого года, но она была сразу заблокирована судом в Сан-Франциско.
Следует также отметить, что антииммиграционного политика является одним главных пунктов программы Дональда Трампа перед президентскими выборами в США.