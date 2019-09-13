Трамп опроверг назначение Помпео вместо Болтона

Новости мира:Дональд Трамп: Помпео не будет рассматриваться на место Джона Болтона.

Президент США заявил, что госсекретарь Майк Помпео не будет рассматриваться как претендент на должность советника по вопросам национальной безопасности, которую ранее занимал Джон Болтон.

Об этом глава Белого дома заявил журналистам в Вашингтоне перед вылетом в штате Мэриленд, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Я действительно говорил с Майком Помпео об этом, и он решил. Я очень хорошо лажу с ним, у нас много общих взглядов, хотя есть и несколько отличных подходов - однако ему нравится идея привлечь кого-то другого", - ответил Трамп на вопрос представителей медиа.

Напомним, накануне американские СМИ сообщили, что Трамп рассматривает возможность назначить на должность советника по вопросам нацбезопасности Помпео, которой ныне возглавляет Государственный департамент США.