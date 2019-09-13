Скачать
Пятница, 13.09.2019
Рябошапка: Чумак проведет трансформацию военной прокуратуры в спецподразделение
Рябошапка: Чумак проведет трансформацию военной прокуратуры в спецподразделение
Отстранение Геращенко от заседаний: кто проголосует против
Отстранение Геращенко от заседаний: кто проголосует против
Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
"Я толстая": как худеть, не нанося вреда здоровью
"Я толстая": как худеть, не нанося вреда здоровью

Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем

Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
06:23 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Дональд Трамп: Мы бы рассмотрели временную торговую сделку с Китаем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность заключения временной торговой сделки с Китаем, хотя предпочел бы подписать полное соглашение.

Об этом он сообщил журналистам, передает РБК со ссылкой на CNBC. "Думаю, мы рассмотрели бы это (временную сделку)", - заявил Трамп, отметив, что ему бы хотелось добиться полной сделки. Президент США добавил, что переговоры с Китаем продвигаются "очень хорошо".

Напоминаем,Трамп отложил запланированное на 1 октября повышение пошлин с 25 до 30% в отношении китайских товаров на сумму $250 млрд в связи с тем, что в этот день будет отмечаться 70-летие образования КНР.

Новые пошлины вступят в силу 15 октября. С 1 сентября США уже повысили с 10 до 15% пошлины на товары из Китая на сумму $300 млрд. При этом часть введение ряда пошлин, в том числе на определенную электронику, решили отложить до 15 декабря. Трамп объяснял, что это делают "ради рождественского сезона", на случай, если "некоторые тарифы затронут американских потребителей".

3 сентября КНР подала против США иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году, после того как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ряд товаров из КНР. Пекин ответил на шаги Вашингтона зеркально. Стороны ведут переговоры о заключении торгового соглашения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, Пошлины, Договор, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
02 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Разумков и Кальюлайд встретились: обсудят реформы и борьбу с коррупцией
04 Нардепы-"прогульщики" будут наказаны: детали
05 Гончарук: Украина заинтересована в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина поднялась в рейтинге экономической свободы
Украина поднялась в рейтинге экономической свободы
Дочь Цемаха заявила, что отец вернулся в ОРДЛО
Дочь Цемаха заявила, что отец вернулся в ОРДЛО
Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого судью Татькова
Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого судью Татькова
Мода 2019/2020: стильные фасоны платьев для деловых леди
Мода 2019/2020: стильные фасоны платьев для деловых леди
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь