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Генерал ВВС: Закупка истребителей в США даст Украине преимущество

Генерал ВВС: Закупка истребителей в США даст Украине преимущество
01:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Генерал-лейтенант Джеффри Харригян: Покупка американских военных самолетов даст Украине видимые преимущества.

Использование американских военных самолетов может позволить достичь высокой операционной совместимости с воздушными силами США, и Украине стоит учитывать этот фактор при определении, какие новые самолеты закупать для собственных воздушных сил.

Об этом заявил в пятницу на брифинге в Нью-Йорке генерал-лейтенант Джеффри Харригян, командующий воздушных сил США в Европе, отвечая на вопрос собственного корреспондента Укринформа.

“Одна из наиболее важных сфер нашей работы по всей Европе — повышение операционной совместимости. Конечно, Воздушные Силы Украины делают собственный анализ, определяя, какие решения оптимальны. Безусловно, частью этого процесса поиска решений должен быть фактор воздушных сил США, с учетом возможностей операционной совместимости”, - заявил он.

Генерал-лейтенант Харригян убежден, что принимая решение о закупке новой техники, внимание обостряется прежде всего на анализе тех боевых задач, которые будут ставиться воздушным силам. Он уверен, что дискуссия о закупке новых самолетов в Украине будет касаться именно этой темы.

“Что дает американский самолет? Потенциал для операционной совместимости с США. Очень легкой совместимости. И когда речь пойдет о тактическом выполнении (задач - ред.), это очень-очень важно. Это была бы особенно важная способность, на которую (в Украине - ред.) стоит обратить внимание в процессе выбора опций”, - подытожил он.

Воздушные силы Украины получили модернизированные истребители МИГи

Напоминаем, ранее президент аналитического центра Jamestown Foundation (США) Глен Ховард рассказал, что знает про разговоры о возможной заинтересованности Украины в приобретении американских истребителей F-15 и считает, что такой шаг был бы существенным усилением стратегического партнерства с Украиной со стороны США.

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США, ВВС, Истребитель, Джеффри Харригян.
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