СМИ: Трамп назвал президента Египта своим "любимым диктатором"

Новости мира:На саммите G7 Дональд Трамп произнес фразу: "Где мой любимый диктатор?".

Президент США Дональд Трамп на полях саммита "Большая семерка" (G7), состоявшегося во французском городе Биарриц, назвал президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

В частности, как пишет издание, в преддверии встречи американских и египетских чиновников президент США произнес фразу: "Где мой любимый диктатор?".

Находящиеся в тот момент в зале несколько человек подтвердили изданию, что слышали, как из уст Трампа прозвучал соответствующий вопрос. Собеседники издания утверждают, что президент таким образом мог пошутить. В зале, где присутствовали чиновники, после вопроса Трампа повисла напряженная тишина, пишет издание.

О том, слышал ли реплику Трампа сам президент Египта, неизвестно. В Белом доме отказались комментировать данную ситуацию. Получить комментарии египетских чиновников WSJ также не удалось. Саммит G7 проходил в Биаррице с 24 по 26 августа.

Ранее Трамп предложил провести следующий саммит G7 в Майами на принадлежащем ему гольф-курорте Trump Doral. Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что американские евреи, голосуя за демократов, проявляют свою "нелояльность".