Стрельба в метро Сиэтла: погиб человек, двое ранены

Новости мира:В Сиэтле произошла стрельба в метро, погиб человек.

В результате стрельбы на станции метро в Сиэтле один человек был убит, двое ранены.

Об этом сообщает Seattle Times.

"Один человек погиб, двое были ранены во время стрельбы в пятницу вечером на станции метро "Вестлейк", - говорится в сообщении.

Сейчас стрелка разыскивает полиция.

Уточняется, что один из пострадавших умер вскоре после того, как медики привезли его до Медицинского центра «Харборвью». Двух других пострадавших мужчин также привезли в этот госпиталь, один из них находится в критическом состоянии.

Представитель полиции Сиэтла Марк Джеймисон заявил, что началом конфликта, предположительно, стала ссора на улице, вблизи Третьей авеню, которая потом продолжилась на станции.