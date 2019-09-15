Стрельба в метро Сиэтла: погиб человек, двое ранены

В результате стрельбы на станции метро в Сиэтле один человек был убит, двое ранены.
Об этом сообщает Seattle Times.
"Один человек погиб, двое были ранены во время стрельбы в пятницу вечером на станции метро "Вестлейк", - говорится в сообщении.
Сейчас стрелка разыскивает полиция.
Уточняется, что один из пострадавших умер вскоре после того, как медики привезли его до Медицинского центра «Харборвью». Двух других пострадавших мужчин также привезли в этот госпиталь, один из них находится в критическом состоянии.
Представитель полиции Сиэтла Марк Джеймисон заявил, что началом конфликта, предположительно, стала ссора на улице, вблизи Третьей авеню, которая потом продолжилась на станции.