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Трамп рассматривает нового советника по нацбезопасности

Трамп рассматривает нового советника по нацбезопасности
09:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп в процессе отбора кандидатов на пост советника по нацбезопасноти рассматривает представителя по делам заложников Роберта О'Брайана.

Американский президент Дональд Трамп в процессе подбора кандидатов на пост советника по национальной безопасности провел в Белом доме встречу со спецпредставителем США по делам заложников Робертом О'Брайаном, сообщает американское издание The Wahington Post.

О'Брайен имеет дипломатический, военный и деловой опыт, а также поддерживает хорошие отношения с коллегами в государственном департаменте и Пентагоне, что указывает на него, как на "безопасный выбор", отмечает газета.

"В Белом доме желают иметь командного игрока", - сообщили собеседники The Washington Post, отметив, что О'Брайен отличается "приятным поведением" в сравнении с уволенным с поста Джоном Болтоном, известным как "безжалостный чиновник-бюрократ".

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Кандидатуру О'Брайена поддерживает и один из наиболее доверенных советников Трампа в сфере международных отношений - госсекретарь США Майк Помпео. Кроме него, глава американской дипломатии высказался в поддержку еще двух кандидатур - нынешнего специального посланника США по Ирану Брайана Хука и помощника главы объединенного комитета начальников штабов Рикки Уоддела.

О'Брайен пока никак не комментирует возможность назначения, отмечает газета.

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США, Дональд Трамп, Джон Болтон, Майк Помпео, Роберт О'Брайан.
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