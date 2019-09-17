Польша и Словакия будут помогать Украине в проведении реформ

Новости мира:Яцек Чапутович заявил, что они разделяют положительную оценку президента Зеленского, правительства Украины.

В Варшаве и Братиславе положительно оценивают новую власть Украины и намерены поддерживать реформы, которые она осуществляет. На совместной пресс-конференции в Варшаве это подчеркнули главы МИД Польши и Словакии Яцек Чапутович и Мирослав Лайчак.

“Мы разделяем положительную оценку президента Зеленского, правительства Украины. Мы договорились, что обе наши страны будут поддерживать реформы, проводимые украинской властью”, - заявил Чапутович.

Он отметил, что обсуждал с Лайчаком ситуацию на Донбассе. По его убеждению, отношения Украины с РФ являются своеобразной лакмусовой бумажкой для ОБСЕ.

В свою очередь Лайчак согласился с польским коллегой в оценке агрессивных действий РФ в Украине, а также относительно поддержки украинских реформ.

ак сообщалось, во время открытия ежегодного совещания ОБСЕ в понедельник в Варшаве Яцек Чапутович подчеркнул, что прекращение конфликта между Россией и Украиной является "абсолютно необходимым" для нормального функционирования этой организации.