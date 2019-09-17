Скачать
Вторник, 17.09.2019
Пристайко пояснил сложности обмена "всех на всех"
Пристайко пояснил сложности обмена "всех на всех"
Польша и Словакия будут помогать Украине в проведении реформ
Польша и Словакия будут помогать Украине в проведении реформ
Украинские арбитры будут судить матч Лиги Европы
Украинские арбитры будут судить матч Лиги Европы
Прически 2019: трендовые оттенки волос этой осенью (Фото)
Прически 2019: трендовые оттенки волос этой осенью (Фото)

Польша и Словакия будут помогать Украине в проведении реформ

Польша и Словакия будут помогать Украине в проведении реформ
06:06 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира:Яцек Чапутович заявил, что они разделяют положительную оценку президента Зеленского, правительства Украины.

В Варшаве и Братиславе положительно оценивают новую власть Украины и намерены поддерживать реформы, которые она осуществляет. На совместной пресс-конференции в Варшаве это подчеркнули главы МИД Польши и Словакии Яцек Чапутович и Мирослав Лайчак.

“Мы разделяем положительную оценку президента Зеленского, правительства Украины. Мы договорились, что обе наши страны будут поддерживать реформы, проводимые украинской властью”, - заявил Чапутович.

Он отметил, что обсуждал с Лайчаком ситуацию на Донбассе. По его убеждению, отношения Украины с РФ являются своеобразной лакмусовой бумажкой для ОБСЕ.

В свою очередь Лайчак согласился с польским коллегой в оценке агрессивных действий РФ в Украине, а также относительно поддержки украинских реформ.

Помпео подтвердил новому главе МИД Японии приверженность денуклеаризации КНДР

ак сообщалось, во время открытия ежегодного совещания ОБСЕ в понедельник в Варшаве Яцек Чапутович подчеркнул, что прекращение конфликта между Россией и Украиной является "абсолютно необходимым" для нормального функционирования этой организации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Польша, Словакия, ОБСЕ, Мирослав Лайчак, Проведение реформ, Яцек Чапутович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите
02 Viber представил новую функцию
03 Гороскоп на завтра, 17 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Низкое давление: причины и как улучшить состояние гипотоникам
05 Новый пресс-секретарь Разумкова: что о ней известно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мост Кличко&quot; опять открыли для посещения (Видео)
"Мост Кличко" опять открыли для посещения (Видео)
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра, 17 сентября
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Стало известно, какие болезни можно диагностировать по почерку
Стало известно, какие болезни можно диагностировать по почерку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь