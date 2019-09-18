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Тейлор: санкций против РФ недостаточно

Тейлор: санкций против РФ недостаточно
04:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Уильям Тейлор отметил, что цель санкций — прекратить агрессию России.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сказал, что санкций против Российской Федерации недостаточно. Об этом он сообщил в интервью Первому каналу Грузии.

“Санкции против России недостаточно, поскольку в течение этого времени мы не увидели, чтобы россияне оставляли Донбасс или Крым”, — сказал Тейлор.

Тейлор подчеркнул, что на сегодня существуют другие широкие ограничения, которые могли бы быть введены против России, включая секторальные санкции в оборонной, энергетической и финансовой сферах, а также ограничения в выдаче виз.

“Одна из самых сильных санкций, которую мы еще не применяли в отношении РФ, и это хорошо знает сама Россия, это ее исключение из международной финансовой системы”, — заявил поверенный в делах США в Украине.

По словам Тейлора, такие меры были бы “разрушительными” для России, и могли бы быть введены только в случае “еще одного агрессивного шага”.

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Говоря о перспективах вступления Украины и Грузии в НАТО, Тейлор назвал одним из условий прекращения российского военного присутствия в Южной Осетии, Абхазии, в Крыму и на Донбассе.

“Было бы неплохо, если бы россияне оставили Южную Осетию, Абхазию, Крым или Донбасс, это упростило бы процесс вступления”, — заявил он.

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Украина, США, Санкции, РФ, Санкции против РФ, Уильям Тейлор.
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