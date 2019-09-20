Устрашающий внешний вид: дрон-заправщик Boeing прошел испытания (Видео)

Американская корпорация Boeing провела испытания первого палубного дрона-заправщика MQ-25 Stingray, который будет базироваться на авианосцах. "Летательный аппарат завершил автономные рулежные испытания (передвижение по летному полю аэродрома – ред.), затем поднялся в воздух и полетел по заранее определенному маршруту для проверки его основных функций полета и взаимодействия с наземной станцией управления", – говорится в сообщении.