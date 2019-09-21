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Пентагон: Трамп одобрил введение дополнительных войск на Ближний Восток

Пентагон: Трамп одобрил введение дополнительных войск на Ближний Восток
04:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Марк Эспер: Дональд Трамп одобрил увеличение дополнительных войск на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск, сообщил в субботу глава Пентагона Марк Эспер.

По сообщению телеканала CNN, Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

"Американские силы будут заниматься оборонительными задачами. В основном они будут сфокусированы на ПВО и ПРО", - сказал министр обороны США.

Напоминаем, Президент США Дональд Трамп написал членам Конгресса, что теперь он "на 100% согласен" сохранить военное присутствие американцев в Сирии.

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США, Пентагон, Ближний Восток, Войска, Штаты, Дональд Трамп.
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