Скачать
Суббота, 21.09.2019
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик
Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Грандиозный "штурм Зоны 51" (Фото, Видео)

Смотрите фото (5)
Грандиозный "штурм Зоны 51" (Фото, Видео)
09:19 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Участники мероприятия намерены проникнуть на территорию базы, чтобы установить, действительно ли там содержатся скрываемые властями инопланетяне.

В США около 75 человек пришли ко входу в секретную "Зону 51" в Неваде.

Как минимум двоих уже задержали, сообщает Associated Press.

Люди собрались у секретного военного объекта США для участия в организованном пользователем Facebook Метти Робертсом шуточном "штурме" военной базы. "Штурм" должен был начаться в 22:00 по киевскому времени.

Участники мероприятия намерены проникнуть на территорию базы, чтобы установить, действительно ли там содержатся скрываемые властями инопланетяне.

Как отмечает AP, Федеральное управление гражданской администрации США накануне мероприятия закрыло близлежащее воздушное пространство над зоной военной базы.

Судя по плакатам, участники "штурма" хотят не просто посмотреть на инопланетян, но и "спасти" их от правительства.

"Зона 51": задержаны два ютубера, пытавшихся проникнуть на военную базу

Пока о более решительных действиях, чем выкрикивание лозунгов и демонстрация плакатов на тему инопланетян не сообщается.

 Ранее сообщалось, что более миллиона пользователей соцсетей обещают принять участие в "штурме Зоны 51" - американской военной базы, которая десятки лет была одним из самых охраняемых секретов на планете.

Адепты уфологических теорий верят, что на базе прячут инопланетные корабли и клонируют пришельцев.

По официальным данным, Зона 51 - удаленное подразделение военно-воздушной базы Эдвардс ВВС США, расположенное возле соляного озера Грум-Лейк в 133 километрах от Лас-Вегаса.По ее периметру расположены оранжевые столбы со знаками, которые запрещают съемку и предупреждают, что охрана имеет право стрелять на поражение.

Facebook удалил страницу мероприятия о "штурме Зоны 51" ради пришельцев

Сторонники заговоров с инопланетным участием убеждены, что такая секретность необходима, чтобы скрывать страшные тайны о пришельцах.

При этом официально объект служит для "испытания технологий и систем обучения для операций Вооруженных сил США".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

США, Полиция, Задержанные, Пришельцы, Зона 51, Area 51.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 Байден назвал "подрывом нацбезопасности" звонок Трампа Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Куба переживает серьезный топливный кризис
Куба переживает серьезный топливный кризис
Шустер сообщил, что подаст в суд на Коломойского
Шустер сообщил, что подаст в суд на Коломойского
Курс валют на 21 сентября: гривна удерживает позиции
Курс валют на 21 сентября: гривна удерживает позиции
С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки
С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь