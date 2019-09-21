Грандиозный "штурм Зоны 51" (Фото, Видео)

Новости мира:Участники мероприятия намерены проникнуть на территорию базы, чтобы установить, действительно ли там содержатся скрываемые властями инопланетяне.

В США около 75 человек пришли ко входу в секретную "Зону 51" в Неваде.

Как минимум двоих уже задержали, сообщает Associated Press.

Люди собрались у секретного военного объекта США для участия в организованном пользователем Facebook Метти Робертсом шуточном "штурме" военной базы. "Штурм" должен был начаться в 22:00 по киевскому времени.

Участники мероприятия намерены проникнуть на территорию базы, чтобы установить, действительно ли там содержатся скрываемые властями инопланетяне.

Как отмечает AP, Федеральное управление гражданской администрации США накануне мероприятия закрыло близлежащее воздушное пространство над зоной военной базы.

Судя по плакатам, участники "штурма" хотят не просто посмотреть на инопланетян, но и "спасти" их от правительства.

Пока о более решительных действиях, чем выкрикивание лозунгов и демонстрация плакатов на тему инопланетян не сообщается.

Ранее сообщалось, что более миллиона пользователей соцсетей обещают принять участие в "штурме Зоны 51" - американской военной базы, которая десятки лет была одним из самых охраняемых секретов на планете.

Адепты уфологических теорий верят, что на базе прячут инопланетные корабли и клонируют пришельцев.

По официальным данным, Зона 51 - удаленное подразделение военно-воздушной базы Эдвардс ВВС США, расположенное возле соляного озера Грум-Лейк в 133 километрах от Лас-Вегаса.По ее периметру расположены оранжевые столбы со знаками, которые запрещают съемку и предупреждают, что охрана имеет право стрелять на поражение.

Сторонники заговоров с инопланетным участием убеждены, что такая секретность необходима, чтобы скрывать страшные тайны о пришельцах.

При этом официально объект служит для "испытания технологий и систем обучения для операций Вооруженных сил США".